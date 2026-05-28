Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Київський простір Hinaus збирає кошти на відновлення мозаїки після обстрілу — як допомогти

Артем Черничко 28 травня 2026
538
Київський простір Hinaus збирає кошти на відновлення мозаїки після обстрілу — як допомогти

У культурному просторі Hinaus на Подолі розпочинають реставрацію мозаїчного проєкту «Фонтан наповнення». Артоб'єкт, створений спільно з художником Андрієм Дудченком за мотивами філософії Григорія Сковороди, було пошкоджено під час ворожого обстрілу. Про це БЖ повідомила команда Hinaus.

Презентація проєкту відбулася 22 травня, а вже за два дні, 24 травня, внаслідок російської ракетної атаки було понівечено будівлю і стіну, де висіла центральна частина мозаїки. Попри силу вибуху, витвір мистецтва вцілів. Команда демонтувала роботу, щоб відновити її та згодом повернути на місце після ремонту фасаду.

В основі проєкту лежить сковородинська ідея «нерівної всім рівності». У Hinaus наголошують, що повернення мозаїки для них є не просто технічним ремонтом, а символічним відновленням сенсів, які намагалася знищити російська атака.

Після обстрілу інституція отримала велику підтримку від митців, колег та спільноти з України та з-за кордону. Оскільки руйнувань зазнала не лише будівля, а й частина інших робіт, що перебували всередині, команда оголосила фандрейзинг на реставрацію постраждалих артоб'єктів.

Підтримати відновлення можна донатом на банку, а також придбавши мистецтво, ремісничі об’єкти, книжки, вініл і флористичні композиції з каталогів простору. За всі зібрані кошти команда обіцяє прозвітувати публічно.

Hinaus — це культурний простір на Подолі, який об'єднує під одним дахом мистецтво, книги, музику, крафтові ремесла, флористику та гастрономію.

Фото: Hinaus
Мітки
Новини
Читайте також
Знайдені на смітнику котячі картини Луїса Вейна продали на аукціоні за £16 тисяч Вітрини Dior прикрасили сюрреалістичні скульптури британського митця Через російську атаку вдруге постраждав театр імені Миколи Куліша в Херсоні Галерея Avangarden до Дня Києва запускає виставку, артмаршрут і путівник містом
Серіал «Бороуз» від творців «Дивних див» — дива не сталося 27 травня 2026 Карло Петріні — революціонер із мискою пасти 26 травня 2026 Свобода тіла, містика й танець: як пройшов OBERT.EVE у Києві 25 травня 2026 Подивіться на ці діорами з LEGO, що відтворюють знамениті сцени з кіно 25 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 38 23 травня 2026 «Ніжний монстр» Марі Кройцер: фільм, який розділив каннських глядачів 22 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.