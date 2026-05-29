У Львові врятували й відреставрували керамічне панно з колишнього заводу «Укрвино»

Ірина Маймур 29 травня 2026
6 червня у Jam Factory Art Center у Львові презентують відреставроване керамічне панно «Збір винограду». Роботу, створену для колишнього заводу «Укрвино», перенесли на територію артцентру після демонтажу й реставрації.

Панно створили художники Григорій Кічула та Ярослав Шеремета в 1979 році. Воно було розміщене на одній із фасадних стін заводу «Укрвино» у львівському районі Погулянка.

Історія цієї території пов’язана з промисловим минулим міста. У 1848 році її власником став підприємець Йоган Кляйн, який збудував тут пивоварню. Пиво Кляйна згодом стало одним із найвідоміших у місті, однак на початку XX століття броварня припинила роботу.

У 1948 році на місці колишньої пивоварні звели завод «Укрвино» — один із перших об’єктів радянської промислової архітектури у Львові. У 1990-х роках завод занепав, а тепер на цій території планують житлову забудову.

Через аварійний стан будівель панно опинилося під загрозою знищення. Нині частина конструкцій колишнього заводу зруйнована, а саме панно зазнало численних ушкоджень.

Проєкт збереження розробили за ініціативи Офісу охорони культурної спадщини, власників об’єкта та Jam Factory Art Center. Перед цим фахівці дослідили стан основи, кераміки, глазурі, в’яжучих матеріалів і муру.

Панно не стане частиною майбутньої забудови, однак девелопер профінансував його реставрацію. Проєкт передбачає повний цикл консерваційно-реставраційних робіт, демонтаж і перенесення твору на нову стабільну основу на території Jam Factory.

Фото: «Кінцева»
