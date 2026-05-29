Uber дозволить туристам спробувати дрифт на гоночній трасі в Японії

Іван Назаренко 29 травня 2026
У Токіо запустять сервіс Uber Drift, який дасть туристам змогу спробувати одну з найвідоміших дисциплін японського автоспорту — дрифт. Новий проєкт став частиною міжнародної програми Go Anywhere від Uber, пише Hypebeast.

Раніше знайомство з японською дрифт-культурою зазвичай вимагало доступу до закритої спільноти автолюбителів. Тепер охочі зможуть забронювати поїздку через застосунок Uber.

Учасників забиратимуть з готелів у Токіо автомобілями Uber Black і доставлятимуть на трасу Mobara Twin Circuit, яка вважається однією з найвідоміших дрифт-трас країни.

На місці гості зможуть проїхатися як пасажири разом із професіональними пілотами серії Formula Drift на двох культових японських спорткарах — Nissan Silvia S15 і Nissan 180SX.

Програма включає 90-хвилинну сесію дрифту. Водії виконуватимуть так званий тандемний дрифт, коли два автомобілі проходять повороти в контрольованому заносі на мінімальній відстані один від одного. Швидкість під час заїздів може сягати 100 км/год.

Організатори зазначають, що попри туристичний формат, проєкт намагалися максимально наблизити до атмосфери справжньої японської дрифт-культури. Пасажирам видаватимуть шоломи.

Сервіс працюватиме в обмеженому форматі — щодня прийматимуть лише чотири групи. Бронювання відкриються 27 травня через застосунок Uber, а самі заїзди проходитимуть з 3 червня до 1 липня.

