Суд у Києві дозволив звести ЖК на місці історичної лісопильні Сніжка

Північний апеляційний господарський суд відхилив скаргу Київської міської прокуратури щодо ділянки на Турівській, 29-А, де розташована історична лісопильня Сніжка. Про це повідомив активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Рішення залишає чинним рішення Київради про передачу ділянки під забудову й фактично відкриває шлях до реалізації проєкту житлового комплексу. Його ухвалила колегія суддів на чолі з Олександром Сибігою.

У червні 2024 року міський голова Віталій Кличко підписав рішення Київради про передачу ділянки на вул. Турівській, 29-А під забудову. Київська міська прокуратура не погодилася з цим і звернулася до суду.

Прокуратура аргументувала позов тим, що ділянка з історичною спорудою розташована в межах пам’ятки археології «Культурний шар Подолу, XI–XIII ст.». За позицією прокуратури, це підтверджує охоронний знак, встановлений поруч.

Такі території можуть належати до особливо цінних земель, де нове будівництво обмежене або заборонене. Водночас апеляційний суд відхилив скаргу прокуратури щодо скасування рішення Київради.

Будинок на Турівській звели у 1902 році як промислове виробництво підприємця Іллі Сніжка. Споруду називають одним з останніх прикладів малої промислової архітектури Подолу.

На місці лісопильні планують спорудити 9–12-поверховий житловий комплекс із підземним паркінгом. Проєкт представив архітектор Микола Візарєв, а концепцію нової забудови погодила очільниця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року історичну лісопильню Сніжка майже повністю розібрали.