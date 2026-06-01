Серіал «Ейфорія» офіційно завершився після третього сезону

Артем Черничко 01 червня 2026
Після семи років, трьох сезонів та 26 епізодів хітовий серіал «Ейфорія» офіційно завершився. Творець, сценарист і режисер шоу від HBO Сем Левінсон оголосив про це в музичному подкасті Popcast від NYT. Згодом представники HBO підтвердили цю інформацію виданню Variety.

Таким чином, фінальна серія третього сезону під назвою «In God We Trust» («На Бога покладаємося»), яка вийшла 31 травня, стала останнім епізодом усього серіалу.

Ця новина не стала несподіванкою для фанатів шоу. Виконавиця головної ролі Зендея раніше натякала в інтерв'ю, що шоу навряд чи триватиме далі третього сезону. Крім того, між другим і третім сезонами минуло цілих чотири роки. За цей час Зендея та її колеги по знімальному майданчику, зокрема Сідні Свіні та Джейкоб Елорді, перетворилися на зірок першої величини, через що їхні графіки були зайняті зйомками в голлівудських блокбастерах. Саме через це виробництво третього сезону неодноразово стикалося з серйозними затримками.

Ще перед прем'єрою третього сезону Сем Левінсон зізнавався, що пише кожен сезон так, «ніби він останній», і дуже вагався, коли його запитували про потенційне продовження.

Сюжет «Ейфорії» розповідав про групу старшокласників, які стикаються зі світом наркотиків, сексу, травм, соціальних мереж та пошуку власної ідентичності. У третьому сезоні доросліші герої вже боролися з питаннями віри, спокути та природи зла.

Окрім Зендеї, у серіалі знялися Хантер Шафер, Ерік Дейн, Джейкоб Елорді, Сідні Свіні, Алекса Демі, Мод Апатоу та інші. Одним із виконавчих продюсерів проєкту також виступав репер Дрейк.

