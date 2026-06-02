Серена Вільямс повертається у професійний теніс — після чотирирічної перерви

23-разова чемпіонка турнірів Grand Slam у одиночному розряді Серена Вільямс оголосила про відновлення спортивної кар'єри. В ексклюзивному інтерв'ю для ESPN вона підтвердила, що знову приєднається до WTA Tour вже цього року.

44-річна Вільямс залишила теніс після поразки у третьому раунді на US Open 2022 року. Тоді вона пояснила свій крок бажанням зосередитися на родині та бізнесі, зокрема на своїй компанії Serena Ventures. Проте зараз спортсменка зізналася, що тривала пауза дозволила її тілу повністю відновитися, що й спонукало її повернутися до тренувань.

«Я думала, що з цим покінчено, справді думала, — поділилася Вільямс. — Але спостерігаючи за грою збоку, я зрозуміла, що ракетка досі відчувається як продовження моєї руки. Останні чотири роки я розвивалася як мати та бізнесвумен, але внутрішній суперник у мені прагне написати ще кілька глав. Я повертаюся не просто пограти, я повертаюся змагатися».

Вільямс планує офіційно вийти на корт наприкінці літа під час серії турнірів на хардовому покритті. Очікується, що свій перший матч у жіночому одиночному розряді вона зіграє в серпні на турнірі серії WTA 1000 Canadian Open. Цей виступ стане етапом підготовки до US Open 2026 року в Нью-Йорку.

Наразі спортивні аналітики та вболівальники обговорюють, чи зможе Вільямс наздогнати або побити історичний рекорд Маргарет Корт, яка завоювала 24 титули Grand Slam ув одиночному розряді.