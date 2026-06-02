Тейлор Свіфт записала новий сингл для саундтреку «Історії іграшок 5»

Американська співачка Тейлор Свіфт офіційно анонсувала реліз нової пісні під назвою «I Knew It, I Knew You», яка стане частиною анімаційної стрічки «Історія іграшок 5». Прем'єра синглу запланована на 5 червня.

«Я завжди мріяла написати пісню для цих персонажів, яких обожнюю з п'яти років, відтоді як подивилася першу "Історію іграшок", — поділилася Свіфт. — Мені пощастило побачити п'яту частину на ранній стадії виробництва, і я миттєво закохалася в неї. Написала цю пісню, щойно повернулася додому після перегляду».

Тейлор Свіфт створила трек у співавторстві зі своїм постійним продюсером Джеком Антоноффом. Композиція ознаменує повернення співачки до жанру кантрі, а головним натхненням для неї стала ковбойка Джессі.

Режисер «Історії іграшок 5» Ендрю Стентон зазначив, що внесок Тейлор має величезне значення для команди, адже вона з перших нот тонко відчула переживання персонажа. За його словами, коли вони вперше почули пісню, виникло враження, ніби вона завжди була частиною цього всесвіту.

Припущення щодо участі Свіфт у проєкті з'явилися минулого тижня, коли фанати помітили білборди з ініціалами «TS», виконаними у фірмовому жовтому шрифті «Історії іграшок». Рекламні плакати з'явилися у найбільших містах світу, серед яких Лос-Анджелес, Чикаго, Даллас, Сан-Франциско, Торонто, Мехіко та Лондон.

Цей сингл стане першою музичною новинкою Свіфт після виходу її успішного альбому «The Life of a Showgirl» у жовтні 2025 року. Світова прем'єра анімаційного фільму «Історія іграшок 5» запланована на 19 червня.