У Британії шукач скарбів знайшов золотий римський перстень із зображенням богині Вікторії

У британському графстві Сомерсет колишній військовий та водій вантажівки Кевін Мінто за допомогою металошукача виявив рідкісний золотий римський перстень вагою 48 грамів. Організація South West Heritage Trust оголосила про викуп цієї знахідки разом із набором із 297 римських монет за £78 тисяч, пише The Guardian.

Сам перстень датується приблизно 297 роком нашої ери. Він вирізняється нетипово великим розміром і майстерним виконанням: у золото вправлено дорогоцінний камінь із вигравіюваним зображенням богині Вікторії, яка керує колісницею з двома конями.

«Важко описати, що відчуваєш у такий момент. Це ніби тебе збив експрес. Спочатку я подумав, що це монета, потім — що брошка, і лише згодом зрозумів, що це перстень. Я був просто приголомшений», — поділився 68-річний Мінто.

Отриману суму за законом розділили навпіл між землевласником та шукачем скарбів. Свою частку Кевін Мінто також розділив із другом-напарником, який допомагав на місці розкопок. Чоловік розповів, що ці гроші дозволили йому повністю виплатити іпотеку та скоротити робочий графік на вантажівці.

Кураторка South West Heritage Trust Амаль Хрейше назвала знахідку «безпрецедентною для Британії», оскільки подібні за якістю та об'ємом золота речі раніше знаходили лише в материковій Європі. Науковці припускають, що прикраса могла належати високопоставленому римлянину — губернатору, заможному купцю або великому землевласнику — і використовувалася для особливих церемоній.

Амаль Хрейше з перснем та монетами зі скарбу. Фото: South West Heritage Trust

Перстень був закопаний наприкінці III століття, у період політичної нестабільності в регіоні. Цього місяця артефакт покажуть у місцевих початкових школах у межах освітнього туру, а в серпні проведуть тематичний день відкритих дверей в артцентрі міста Ілмінстер. Згодом унікальна прикраса отримає постійну експозицію в Музеї Сомерсета в Тонтоні.