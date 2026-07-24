У Польщі намагаються через суд заблокувати повернення до України двох картин зі Львова

Спадкоємці польського князя Анджея Любомирського намагаються через суд заблокувати повернення до України двох картин зі Львівського історичного музею, які були евакуйовані до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Полотна зараз експонуються на виставці «Прикордоння Європи — зі скарбниці Львівського історичного музею» в Музеї Центрального Помор'я у Слупську. Це «Портрет Роксолани» невідомого художника XVI століття та «Портрет юнака» Алойзи Рейхана. Їхню загальну вартість оцінюють у понад 1,7 мільйона гривень.

«Портрет юнака». Зображення: Alojzy Reichan / Wikimedia Commons

До районного суду Слупська вже надійшло клопотання про накладення арешту на картини. Позивачем виступає один зі спадкоємців роду Любомирських, інтереси якого представляє адвокат Мацей Обрембський.

За словами адвоката, кінцева мета спадкоємців — домогтися, щоб твори, які колись входили до колекції Музею Любомирських у Львові, назавжди залишилися на території Польщі. Як один із можливих варіантів вони пропонують передати полотна до майбутнього Музею князів Любомирських у Вроцлаві.

Обрембський також розкритикував суд за те, що той не ухвалив негайну заборону на вивезення картин, а надав музею 14 днів для відповіді. На його думку, це дає можливість повернути експонати до України ще до завершення розгляду справи.

Адвокат посилається на аналогічний випадок 2024 року. Тоді під час виставки «Геній Львова» у Королівському замку Варшави спадкоємці також намагалися через суд арештувати 12 картин зі Львова. Однак після отримання музеєм повідомлення про позов виставку достроково закрили, а роботи терміново повернули до України.

У Міністерстві культури Польщі відкинули звинувачення у можливому впливі на суди. У відомстві наголосили, що питання права власності вирішуються виключно судом, а музеї самі мають звертатися за так званим музейним імунітетом, який захищає іноземні експонати від арешту чи конфіскації під час тимчасових виставок.