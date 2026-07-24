Джонні Депп повернувся до Голлівуду: вийшов перший трейлер фільму «Ebenezer»

Paramount Pictures опублікувала перший трейлер фільму «Ebenezer», у якому Джонні Депп зіграв Ебенезера Скруджа. Це перша велика голлівудська роль актора після гучного судового процесу з колишньою дружиною Ембер Герд у 2022 році, пише Variety.

Стрічку зняв режисер Тай Вест. Фільм описують як похмуру інтерпретацію класичної повісті Чарлза Діккенса «Різдвяна пісня».

У трейлері Скруджа переслідують моторошні духи Різдва, які змушують його зіткнутися зі своїм минулим. В інших сценах герой Деппа продовжує тероризувати мешканців засніженого міста, зокрема жбурляє сніжки в перехожих. Наприкінці ролика Скрудж промовляє: «Добре знову повернутися».

Для Деппа «Ebenezer» став першою масштабною голлівудською прем'єрою після багаторічного конфлікту з Ембер Герд. У 2022 році суд визнав, що обидві сторони вчинили наклеп одна на одну, присудивши Деппу $10 мільйонів компенсації та $5 мільйонів штрафних виплат, тоді як Герд отримала $2 мільйони компенсації.

Після скандалу актора усунули від ролі Ґріндельвальда у франшизі «Фантастичні звірі», де його замінив Мадс Міккельсен. Відтоді Депп знімався переважно в міжнародних проєктах, зокрема у «Жанні дю Баррі», а також поставив фільм «Modì, Three Days on the Wing of Madness».

Окрім Деппа, у «Ebenezer» зіграли Андреа Райзборо, Трамелл Тіллман, Ієн Маккеллен, Руперт Ґрінт і Дейзі Рідлі. Прем'єра фільму запланована на 13 листопада.