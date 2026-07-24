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«ДахаБраха» вирушає в тур із альбомом «Птах»: у Києві пройде два концерти

Ірина Маймур 24 липня 2026
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Гурт «ДахаБраха» невдовзі вирушить в осінній тур вісьмома містами України з альбомом «Птах». Прибуток від усіх виступів передадуть на підтримку Сил оборони України, повідомили БЖ в команді гурту.

На концертах гурт виконає композиції з нового альбому та пісні з попередніх релізів.

Тур почнеться 30 вересня в Білій Церкві, після чого «ДахаБраха» виступить 4 жовтня в Житомирі, 5 жовтня у Львові, 8 жовтня в Івано-Франківську, 10 жовтня в Рівному, 11 жовтня у Вінниці та 13 жовтня в Одесі. Завершать тур два концерти в Києві — 17 і 18 жовтня.

«Птах» став першим альбомом «ДахаБраха» за п’ять років. До платівки увійшли 14 композицій, створених у різні періоди. Серед них — пісні, засновані на обрядовому матеріалі, фокус-трек «Трипільське техно» та спільна робота із Сергієм Жаданом.

Альбом записували в Києві на студії Kaska під керівництвом Лесика Омодади, учасника гурту «Пиріг і Батіг». Обкладинку створив учасник «ДахаБраха» Марко Галаневич. Птах на ній символізує свободу й повернення додому.

«До цієї збірки увійшли композиції, створені в різні часи й за різних обставин. Альбом строкатий стилістично й жанрово, можливо, навіть трохи хаотичний. Та хаос як першооснова народження чогось нового ніколи нас не лякав», — розповіли музиканти.

З 2022 року українські концерти «ДахаБраха» мають благодійну мету. За інформацією організаторів, 100% прибутку від осіннього туру передадуть на підтримку Сил оборони України.

Фото надане БЖ пресслужбою гурту
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