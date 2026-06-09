Помер український журналіст та спортивний коментатор Олександр Тингаєв — йому було 46 років

Помер український спортивний журналіст і коментатор Олександр Тингаєв. Йому було 46 років. Про це повідомляє радіостанція Champion Radio, де Тингаєв працював в останні роки.

За інформацією радіостанції, 8 червня Тингаєв помер у лікарні після нещасного випадку на риболовлі. Минулого тижня журналіст зачепив вудкою високовольтну лінію електропередач і зазнав сильного удару струмом. Він отримав опіки близько 90% поверхні тіла та перебував у реанімації в критичному стані. Лікарі кілька днів боролися за його життя.

Олександр Тингаєв розпочав кар’єру у спортивній журналістиці у 17 років на Полтавщині. З 2004 року працював спортивним коментатором на українському телебаченні, а широку популярність здобув під час трансляцій матчів чемпіонату Європи з футболу 2008 року.

Останніми роками він працював на Champion Radio, де вів програми «Велике спортивне шоу», «Великий спортивний вікенд», «Єврофан» і «Клуб чемпіонів». На радіостанції зазначили, що Тингаєв був одним із її перших ведучих і працював там від початку мовлення.

У 2022 році журналіст вступив до лав Збройних сил України та брав участь у захисті країни від російської агресії.