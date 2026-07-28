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Два українські музеї — у рейтингу найвпливовіших музеїв світу за версією MuseumWeek 2026

Ірина Маймур 28 липня 2026
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Два українські музеї — у рейтингу найвпливовіших музеїв світу за версією MuseumWeek 2026

Дніпровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького та Херсонський обласний художній музей імені Олексія Шовкуненка увійшли до міжнародного рейтингу MuseumWeek 2026. Дніпровський музей посів четверте місце, а Херсонський — 24-те.

Рейтинг показує, наскільки активно культурні установи працювали в соцмережах під час MuseumWeek: залучали аудиторію, поширювали матеріали про культуру та заохочували користувачів до обговорення мистецтва.

Дніпровський історичний музей отримав 72,8 бала за показником залученості, а Херсонський художній — 62,7 бала.

До рейтингу увійшли так звані GLAM-інституції. Абревіатура GLAM означає Galleries, Libraries, Archives and Museums — галереї, бібліотеки, архіви та музеї.

Для участі в MuseumWeek 2026 зареєструвалися понад 700 культурних установ. До підсумкового рейтингу організатори включили 83. Місця визначали за рівнем взаємодії аудиторії з їхніми публікаціями під час фестивалю.

Організатори зауважили, що рейтинг не повністю враховує активність в Instagram через обмежений доступ до даних платформи. Тому він відображає цифрову активність учасників лише в межах доступної для аналізу інформації.

Херсонський художній музей потрапив до рейтингу MuseumWeek другий рік поспіль. За даними установи, у 2025 році він посів 83-тє місце серед 152 учасників, а цього року піднявся на 24-ту позицію.

MuseumWeek 2026 тривав із 1 до 7 червня і мав тему «Інтелекти, музеї, майбутнє» (Intelligences, Museums, Futures). Програма була присвячена тому, як ШІ впливає на роботу музеїв, їхні команди, аудиторії та суспільну роль, а також можливостям і ризикам нових технологій.

MuseumWeek — міжнародний фестиваль для культурних установ та їхніх аудиторій. Його заснували у Франції 2014 року за участі дванадцяти паризьких музеїв, серед яких Лувр, Центр Помпіду, музей д’Орсе та Версальський палац. Із 2016 року ініціатива проходить за підтримки ЮНЕСКО.

Фото на обкладинці: Str jour / Wikimedia Commons
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