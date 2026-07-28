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Авторка перекладу «Одіссеї» Гомера, який надихнув Нолана, назвала екранізацію жахливою

Іван Назаренко 28 липня 2026
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Британська дослідниця античної літератури Емілі Вілсон розкритикувала фільм «Одіссея» режисера Крістофера Нолана, хоча саме її переклад поеми Гомера постановник називав одним із головних джерел натхнення. Про це повідомляє BBC.

У рецензії для London Review of Books Вілсон заявила, що їй «було б соромно написати такий сценарій», а структуру фільму назвала надуманою. За її словами, стрічці бракує психологічної, емоційної, політичної та етичної глибини.

«Сценарій жахливий. Жоден із персонажів не має переконливої мотивації для своїх вчинків чи слів. Тут немає сцен сексу, а вся їжа має огидний вигляд», — написала Вілсон.

Попри критику, дослідниця визнала, що фільм уже позитивно вплинув на популярність твору Гомера.

«Вихід "Одіссеї" — це все одно подія, яку варто святкувати. Люди повертаються до кінотеатрів, переклади поеми, зокрема й мій, активно купують. Можливо, цей фільм навіть переконає університети не скорочувати факультети літератури, мов та історії», — зазначила вона.

Водночас Вілсон зізналася, що її дітям блокбастер сподобався.

«Це видовищне сімейне кіно, схоже на масштабний святковий феєрверк. І приблизно з таким самим рівнем сюжетної та емоційної глибини», — додала вона.

Під час промокампанії Нолан розповідав журналу Empire, що саме перший рядок перекладу Вілсон — «Розкажи мені про складну людину» — став орієнтиром для образу Одіссея, якого зіграв Метт Деймон.

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