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Британська депутатка судиться з компанією Маска через дипфейки, створені в Grok

Ірина Маймур 28 липня 2026
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Британська депутатка судиться з компанією Маска через дипфейки, створені в Grok

Британська депутатка від керівної Лейбористської партії Джесс Асато подала позов проти компанії xAI Ілона Маска через сексуалізовані зображення та відео з нею, згенеровані користувачами за допомогою чатбота Grok. Про це повідомляє Reuters.

Позов щодо неправомірного використання приватної інформації та порушення законодавства про захист персональних даних подали до Високого суду в Лондоні.

За словами Асато, дипфейки почали створювати після того, як вона публічно розкритикувала Маска та Grok. Серед них було відео, в якому депутатку показали непритомною та нібито готували до сексуального насильства.

Асато стверджує, що спосіб розробки та навчання Grok дав чатботу змогу генерувати сексуалізований контент. Депутатка просить суд зобов’язати xAI запровадити «ефективні та постійні технічні заходи», щоб система не могла створювати маніпулятивні зображення з нею.

У позові адвокати Асато посилаються на внутрішні інструкції Grok. Одна з них забороняла чатботу допомагати користувачам, які явно намагаються вчинити злочин.

Водночас, за твердженням сторони Асато, інші інструкції передбачали відсутність обмежень на сексуальний або образливий контент за участі дорослих. Окремо в них ішлося про відсутність обмежень на вигадані сексуальні матеріали з похмурими чи насильницькими сюжетами.

Адвокат депутатки Раві Наїк заявив, що Grok діяв відповідно до рішень, ухвалених його розробниками, а такі рішення повинні мати юридичні наслідки. За словами юристів Асато, справа може вплинути на всю ШІ-індустрію, оскільки раніше закони про приватність і захист даних не застосовували до розробника ШІ в такий спосіб.

xAI не відповіла на запит Reuters щодо звинувачень. На момент публікації компанія також не подала офіційної відповіді на позов.

Grok — чатбот компанії xAI, доступний через соціальну мережу X. Його роботу перевіряють регулятори в кількох країнах після випадків створення сексуалізованих зображень реальних людей без їхньої згоди.

У середині січня xAI заявила, що обмежила редагування зображень у Grok і заблокувала створення зображень людей у відвертому одязі там, де це заборонено законом. Однак на початку лютого Reuters з’ясувало, що чатбот у деяких випадках продовжував генерувати сексуалізовані матеріали, навіть коли користувачі зазначали, що зображені люди не давали згоди.

У березні позов проти xAI через створені в Grok сексуалізовані дипфейки подала влада Балтимора. В США та Нідерландах також порушували інші справи проти компанії.

Фото: Salvador Rios / Unsplash
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