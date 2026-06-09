Рідлі Скотт екранізує роман «Острів скарбів» — антагоніста Джона Сільвера зіграє Г'ю Джекман

Рідлі Скотт працює над новою екранізацією роману «Острів скарбів» Роберта Луїса Стівенсона. Головну роль пірата Джона Сільвера у фільмі має зіграти Г'ю Джекман, пише Hypebeast.

Проєкт розробляє компанія Scott Free Productions. Скотт також планує виступити режисером стрічки. Сценарій написав володар премії «Еммі» Джек Торн, відомий за серіалом «Юність» від Netflix.

Роман «Острів скарбів», опублікований 1883 року, розповідає про юного Джима Гокінса, який знаходить карту захованого скарбу та вирушає у морську подорож. Під час пошуків він вступає у протистояння з харизматичним і небезпечним піратом Джоном Сільвером.

Hugh Jackman has been cast as Long John Silver in a new ‘TREASURE ISLAND’ film.



Directed by Ridley Scott & written by Jack Thorne.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/yMJ95thral — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 8, 2026

Продюсерами фільму виступлять Рідлі Скотт і Майкл Прусс. Наразі проєкт не має студії-дистриб'ютора та шукає фінансування.

За даними інсайдерів, пропозицію розглядали 20th Century Studios і Disney, однак відмовилися від участі. Причиною називають небажання розвивати ще одну велику піратську франшизу паралельно з серією фільмів «Пірати Карибського моря».