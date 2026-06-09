Українська ресторанна премія «СІЛЬ» повертається — як подати заявку

Ресторанна премія «СІЛЬ» повертається після перерви, яка тривала з початку повномасштабного вторгнення. У 2026 році відбудеться десята, ювілейна церемонія нагородження найкращих закладів ресторанної індустрії України. Про це БЖ повідомили організатори премії.

Компанія Hoteliero, що організовує премію, оголосила про старт прийому заявок. Подати їх можна з 9 до 30 червня через офіційний сайт премії. Заклади можуть взяти участь в одній із 16 номінацій, серед яких найкраща кав’ярня, бар, міське кафе, ресторан української, азійської чи національної кухні, а також «Відкриття року».

Оцінювати учасників будуть за чотирма критеріями: кухня і барна карта, сервіс, атмосфера та відповідність спеціалізації закладу. До складу журі увійдуть представники ресторанної сфери та суміжних галузей. Їхні імена організатори обіцяють оголосити пізніше.

Ресторанну премію «СІЛЬ» заснували у 2013 році. За цей час у ній взяли участь понад 18 тисяч закладів із різних регіонів України.

Переможців ювілейної премії оголосять 10 листопада 2026 року під час церемонії нагородження.