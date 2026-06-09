У Чорнобилі помітили найменшого птаха України

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рідкісний випадок гніздування золотомушки червоночубої — найменшого птаха України, занесеного до Червоної книги.

Під час спостережень науковці помітили самця, який регулярно приносив у гніздо комах, що свідчить про вигодовування пташенят. Це лише другий такий випадок, зареєстрований на території заповідника.

Дослідники зазначають, що появу рідкісного виду могли спричинити насадження ялини біля адміністративних будівель у Чорнобилі. Саме хвойні дерева створили для золотомушки сприятливі умови для безпечного гніздування та пошуку їжі.

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Золотомушка червоночуба — справжня крихітка серед пернатих. Вага цього птаха становить усього від 4 до 6,5 грама, а довжина тіла не перевищує 9 сантиметрів. В Україні вона гніздиться переважно у хвойних лісах Карпат, Кримських гір, а також трапляється на Поліссі.