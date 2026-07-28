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Вийшов український трейлер історичного екшену «Месник» з Ендрю Ґарфілдом

Іван Назаренко 28 липня 2026
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Компанія Green Light Films представила перший український трейлер історичного екшену «Месник» — нового фільму режисера Пола Ґрінґрасса.

Стрічка заснована на реальних подіях англійського селянського повстання 1381 року та пропонує новий погляд на історію, яку деякі дослідники пов’язують із виникненням легенди про Робіна Гуда.

Головну роль виконав Ендрю Ґарфілд. Його герой — звичайний селянин, який після пандемії Чорної смерті очолює народне повстання проти влади короля Річарда II. За сюжетом йому доведеться об’єднати простих людей, щоб кинути виклик короні.

Разом із Ґарфілдом у фільмі зіграли Джеймі Белл, Стівен Діллейн, Том Голландер, Космо Джарвіс, Томасін МакКензі та Джонні Лі Міллер.

Режисером і сценаристом картини став Пол Ґрінґрасс, відомий за фільмами «Капітан Філліпс», «Загублений рейс» та стрічками про Джейсона Борна. За словами постановника, ідея фільму народилася під час пандемії COVID-19.

«Мене найбільше зацікавила універсальність цієї історії. Це був один із перших моментів, коли в центрі опинилися не королі чи можновладці, а звичайні люди — їхні прагнення, мрії та надії», — зазначив Ґрінґрасс.

Виробництво веде Blumhouse Productions, яка найбільше відома своїми горорами, зокрема «Астрал» і «М3ҐАН». «Месник» став одним із перших масштабних історичних проєктів студії за останні роки.

Основні фільмування відбувалися на студії Penzing Studios, а також у Баварії та Нюрнберзі. Для постановки батальних сцен творці залучили тисячі статистів. Українську прем’єру фільму заплановано на осінь 2026 року.

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