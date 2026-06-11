Французького співака й актора Патріка Брюеля звинуватили у зґвалтуванні

Французького співака та актора Патріка Брюеля взяли під варту та висунули йому офіційні звинувачення у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та домаганнях. Після кількагодинного допиту судді відпустили 67-річного артиста під заставу, пише The Guardian.

Брюеля допитали у справах, що стосуються дев'ятьох ймовірних постраждалих у період між 2000 і 2019 роками. До матеріалів розслідування додали скарги ще від 13 жінок щодо інцидентів, які відбувалися з 1992 по 2008 роки — попри те, що за ними, ймовірно, вже сплив строк позовної давності. Адвокати співака заявили, що він повністю заперечує всі висунуті звинувачення.

Серед жінок, які публічно виступили проти Брюеля в останні місяці — Даніела Ельстнер, чинна директорка інституції Unifrance, яка популяризує французьке кіно за кордоном. Також цього тижня правозахисники подали нову скаргу від імені 46-річної акторки, яка звинуватила виконавця у спробі зґвалтування у 2000 році, коли їй було 19 років і вона брала участь у зйомках його музичного кліпу.

Патрік Брюель є однією з найвпливовіших фігур французької попкультури останніх десятиліть. Окрім успішної музичної кар'єри, він активно знімається в кіно. Серед найвідоміших стрічок за його участі — комедія «Ягуар» (1996), де він зіграв у тандемі з Жаном Рено, голлівудська романтична комедія «Сабріна» (1995) з Гаррісоном Фордом, а також драми «Сімейна таємниця» (2007) та «Ім'я» (2012).

Розслідування щодо Брюеля стало однією з наймасштабніших справ французького руху #MeToo у музичній індустрії. Через звинувачення та протести феміністичних активісток, а також заклики мерів Марселя, Парижа та Нансі, виконавець був змушений скасувати свій концертний тур Францією.

Патрік Брюель став черговою французькою знаменитістю, яка постала перед судом через сексуальне насильство. Торік за аналогічними звинуваченнями до 18 місяців умовного терміну засудили 76-річного актора Жерара Депардьє.