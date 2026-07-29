У ДТП загинув оскароносний ірландський музикант і актор Глен Гансард

Ірландський музикант та актор Глен Гансард загинув унаслідок аварії на мотоциклі поблизу Дубліна. Йому було 56 років. Про це повідомляє Irish Independent.

Катастрофа трапилася рано-вранці 29 липня поблизу Строберрі-Бедс у Лукані, на околиці Дубліна. Ірландська поліція та екстрені служби отримали повідомлення про ДТП приблизно о 4:30. За даними правоохоронців, аварія сталася з участю одного транспортного засобу. Чоловіку надали допомогу на місці, однак невдовзі констатували його смерть. Обставини ДТП розслідують.

Те, що загиблим був Глен Гансард, підтвердили представники музиканта. У заяві від імені родини вони повідомили, що близькі приголомшені втратою, подякували екстреним службам і попросили поважати приватність родини.

Гансард починав із вуличних виступів у Дубліні. У 1990 році він заснував гурт The Frames, а вже наступного року зіграв гітариста Аутспена Фостера в музичному фільмі Алана Паркера «Зобов’язання» («The Commitments»). Ця роль зробила музиканта відомим ширшій аудиторії. У 1991 році The Frames також випустили дебютний альбом «Another Love Song».

Найбільшу міжнародну впізнаваність Гансарду принесла музична драма «Одного разу» («Once»), що вийшла 2007 року. Він зіграв у ній вуличного музиканта разом із чеською співачкою і піаністкою Маркетою Ірґловою. Їхня композиція «Falling Slowly» у 2008 році здобула «Оскар» за найкращу оригінальну пісню.

Гансард та Ірґлова також виступали як дует The Swell Season. Згодом фільм «Одного разу» адаптували для театральної сцени: однойменний бродвейський мюзикл 2012 року отримав вісім премій «Тоні», зокрема як найкращий мюзикл.

Паралельно з роботою у The Frames і The Swell Season Гансард розвивав сольну кар’єру. Його альбом «Didn’t He Ramble» номінували на «Ґреммі» 2016 року як найкращий альбом сучасної фолкмузики. Загалом музикант мав чотири номінації на премію.

У 2026 році Гансард випустив двочастинний концертний альбом «Don+t Settle – Transmissions East & West». Матеріал записали наживо під час двох виступів у берлінському Funkhaus у квітні 2025 року.

Музикант також був відомий щорічними різдвяними виступами на Ґрафтон-стріт у Дубліні. Під час концертів він разом з іншими артистами збирав кошти для Dublin Simon Community, яка допомагає бездомним людям.

У 2016 році Гансард долучився до ініціативи Home Sweet Home. Її учасники зайняли порожню офісну будівлю Apollo House у Дубліні та тимчасово облаштували там прихисток для понад 30 людей.

Гансард також підтримував Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. У жовтні 2022 року він випустив пісню «Take Heart», записану разом із Маркетою Ірґловою та українцями, які знайшли прихисток в Ірландії.

Напередодні Різдва того ж року під час благодійного виступу в Дубліні Гансард присвятив українцям пісню «Falling Slowly». Разом із ним її виконали українські виконавці Ана та Алекс, які після цього заспівали українську колядку.