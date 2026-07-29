Десять жінок звинуватили Джареда Лето в сексуальному насильстві у документальному фільмі BBC

Американського актора й музиканта Джареда Лето звинуватили в сексуальному насильстві та неналежній поведінці в документальному фільмі BBC «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret». У стрічці десять жінок розповіли про зустрічі з лауреатом «Оскара» за час із 2002 до 2016 року.

Дев'ять із них уперше публічно поділилися своїми історіями. Представники Лето не відповіли на запити BBC щодо коментарів. Раніше актор уже заперечував звинувачення в сексуальних домаганнях після публікації Air Mail 2025 року.

Одна з героїнь фільму, яка використала псевдонім Ізабель, заявила, що у 2002 році, коли їй було 17 років, Лето нібито змусив її до сексуальних дій у мотелі Лас-Вегаса. За її словами, актор схопив дівчину за руку та використав її для мастурбації.

Інша жінка, Алекс, розповіла, що після концерту гурту Thirty Seconds to Mars у Лондоні 2013 року опинилася наодинці з Лето в готельному номері. Вона стверджує, що, коли запропонувала переночувати на дивані, актор пригрозив, що вона «прокинеться з членом у дупі». Після цього вона залишила номер.

Four women have accused Jared Leto of criminal sexual conduct, with the alleged offenses taking place when they were teenagers.



(https://t.co/jON9QV2AqG) pic.twitter.com/gDEy0b4kvc — Pop Base (@PopBase) July 29, 2026

Ще одна учасниця фільму, Клара, заявила, що мала сексуальний зв'язок із Лето 2006 року, коли їй було 17 років, а самому акторові — 34. За її словами, вони обговорювали вік сексуальної згоди, який становить 18 років у Штатах, однак Лето нібито не надав цьому значення.

Четверта жінка, Етта, стверджує, що у 16-річному віці отримувала від актора дзвінки сексуального характеру після знайомства з ним у модельному агентстві Лос-Анджелеса у 2014 році. Вона також заявила, що пізніше їй запропонували підписати угоду про нерозголошення, однак вона відмовилася.

Перші публічні звинувачення на адресу Лето з'явилися ще у 2025 році, коли діджейка Еллі Тейлз опублікувала допис із заявою, що актор намагався примусити її до сексу, коли їй було 17 років.

Після цього інші жінки також почали ділитися схожими історіями, що стало підставою для розслідування Air Mail. Тоді представники Лето назвали всі звинувачення неправдивими.