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В Україні зняли фільм про незалежну культуру після 2022 року: серед героїв — понад 100 митців

Ірина Маймур 29 липня 2026
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В Україні знімають документальний фільм «АФТЕР 22» про незалежну культурну сцену, яка розвивається після початку повномасштабного вторгнення. Про це БЖ повідомила команда проєкту.

Стрічка розповідатиме про те, як війна змінила творчі спільноти, мистецькі практики та зв’язки між людьми. Автори планують показати, як митці продовжують працювати в Україні, створюють нові середовища і представляють свої проєкти за кордоном.

У фільмі взяли участь понад 100 представників сучасної культурної сцени — музиканти, художники, організатори рейвів, хореографи, стритартисти й тату-майстри.

Серед героїв — харківське культурне ком’юніті Some People, джазова спільнота Fusion Jams, електронний музикант Si Process, діджейка та співзасновниця фестивалю Rhythm Büro Віра Логданіді, хореограф Саша Вакуров, стритартист Rubae, художник Олексій Сай і тату-артистка Уляна Нешева.

Команда обирала учасників не за рівнем популярності. Кожен із них представляє окремий напрям або середовище — від електронної музики та джазу до сучасного танцю, візуального мистецтва і стритарту.

«Назва має два основних шари: перший — це буквально відображення чогось, що сталося після 2022 року, оскільки у фільмі розкриваємо незалежну культуру саме цього періоду. Другий — використання сленгового слова афтер, саме кирилицею, щоби передати розмовне відчуття. Це щось, близьке до комʼюніті, що відсилає до нічного життя і передає, що навіть у воєнні часи ця культура живе й розвивається», — розповідає Даня Нестеревич, співзасновник дизайн-студії «ДВІЙКА», яка дала назву фільму.

Знімання проходило навесні 2026 року в Києві та Харкові. Для нього обрали простори, пов’язані з незалежною культурною та клубною сценою: відкритий майданчик «Колізею» КПІ, артпростір «Колайдер», клуби BRUKXT і Keller та Community Cafe.

Ідея проєкту належить бренду Jägermeister. Над виробництвом працює українська студія Craft Story, яка раніше створила проєкти «Спалах», «Запал», «Стріха» та «Будинок культури». Айдентику розробила дизайн-студія «ДВІЙКА».

Прем’єру «АФТЕР 22» планують на осінь 2026 року. Точну дату та формат показу команда оголосить пізніше.

Фото надані БЖ командою проєкту
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