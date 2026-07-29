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Українська художниця створила монументальне панно в Італії на місці будівлі, зруйнованої землетрусом

Іван Назаренко 29 липня 2026
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Українська художниця та керамістка Івана Полякова створила в італійському місті Салемі монументальне керамічне панно «В затишку тіні спогаду». Роботу відкрили в межах резиденції школи кераміки Salemi Ceramics, де мисткиня досліджувала місцеві орнаментальні традиції, повідомили БЖ творці проєкту.

Полякова вивчала керамічну та архітектурну спадщину Салемі, приділивши особливу увагу мотиву виноградної лози. Цей орнамент часто трапляється не лише на місцевій кераміці, а й у декоративному оздобленні фасадів будівель.

Як каже сама художниця родом з Одеси, виноградна лоза є особистим образом, пов'язаним зі спогадами дитинства. За її словами, на півдні України виноград нерідко вирощують над арками, що створюють затінені простори для відпочинку та спілкування.

Монументальне панно складається з окремих керамічних плиток. Композицію побудовано навколо каскаду арок, заповнених рельєфним орнаментом, натхненим виноградною лозою.

Роботу встановили на стіні будівлі, яку зруйнував землетрус 1968 року, а в 1970-х роках відновили як громадський простір. Частиною проєкту стала також реновація цієї локації, щоб зробити її комфортнішою для мешканців міста.

Фото надані БЖ командою проєкту
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