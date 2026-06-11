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Deezer запускає детектор ШІ-музики, який працюватиме на всіх стримінгах

Ірина Маймур 11 червня 2026
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Французька музична платформа Deezer запустила безкоштовний онлайн-інструмент для виявлення треків, створених штучним інтелектом. Детектор дозволяє користувачам основних стримінгових платформ перевіряти свої плейлісти на наявність ШІ-музики, повідомляє Reuters.

Інструмент працює приблизно з 20 найпоширенішими стримінговими платформами. З його допомогою користувачі можуть сканувати плейлісти і знаходити синтетичну музику.

Технологія Deezer для виявлення ШІ-музики також побудована на основі штучного інтелекту. Компанія ліцензує її для ширшої музичної індустрії. У січні Deezer уже уклав угоду з французькою організацією зі збору авторських винагород Sacem.

На власній платформі Deezer маркує треки, створені ШІ, та автоматично прибирає їх з алгоритмічних рекомендацій і редакційних плейлістів.

У компанії кажуть, що це перший крок до того, щоб ШІ-треки суттєво не впливали на загальний обсяг роялті, який розподіляють між артистами.

За даними Deezer, 43 % користувачів, які переходять на платформу з конкуруючих сервісів, уже мають у своїх плейлістах музику, створену ШІ.

Deezer також посилається на дослідження Cisac за 2024 рік. Згідно з ним, до 2028 року під ризиком можуть опинитися 25 % доходів артистів — близько €4 млрд на рік. Ідеться про кошти, які можуть бути перерозподілені на користь музики, створеної штучним інтелектом.

Платформа щодня отримує майже 75 тисяч ШІ-треків. Це понад 44 % усіх нових музичних надходжень на сервіс. На початку 2025 року компанія повідомляла про 60 тисяч таких треків на день.

Опитування Deezer та Ipsos показало, що 80 % респондентів хочуть, аби музику, створену ШІ, чітко маркували на стримінгових платформах.

Фото: Chabe01/ Wikimedia Commons
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