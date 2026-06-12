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Бред Пітт і його бойовий пес проти дикої Аляски: вийшов трейлер фільму «Серце звіра»

Ірина Маймур 12 червня 2026
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Кіностудія Paramount Pictures показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра» («Heart of the Beast») із Бредом Піттом у головній ролі. Українську версію трейлера представила B&H Distribution Company.

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Фільм має вийти у широкий прокат 25 вересня 2026 року.

Бред Пітт грає Джеймса Белмонта — колишнього бійця Сил спеціальних операцій, який після авіакатастрофи опиняється в дикій місцевості Аляски. Разом із ним вижити намагається бойовий пес Одін.

За сюжетом, Белмонт має повернутися до цивілізації, «долаючи холод, річки, гірські маршрути та небезпеки дикої природи». У трейлері герой Пітта обіцяє Одіну: «Я доставлю тебе додому».

Режисером фільму став Девід Еєр, відомий за стрічками «Лють», «Загін самогубців» і «Профі». «Серце звіра» стало першою спільною роботою Еєра та Пітта після воєнної драми «Лють» 2014 року.

Сценарій написав Кемерон Александер. Його «Heart of the Beast» раніше входив до «чорного списку» 2017 року — щорічного переліку помітних нереалізованих сценаріїв Голлівуду.

Пітт також став одним із продюсерів фільму разом із Деміеном Шазеллом та Олівією Гамільтон. У ролях другого плану знялися Дж. К. Сіммонс і Анна Ламб.

Зйомки проходили в Новій Зеландії — у Квінстауні, на озері Вакатіпу, у Ґленорхі, Національному парку Маунт-Еспайрінг і Мілфорд-Саунді. Ці локації у фільмі імітують ландшафт Аляски.

Фото на обкладинці: Joel Kowsky / NASA / Wikimedia Commons
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