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Помер Найджел Кабурн — дизайнер, який переосмислив робочий одяг у чоловічій моді

Артем Черничко 12 червня 2026
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Помер Найджел Кабурн — дизайнер, який переосмислив робочий одяг у чоловічій моді

У віці 77 років пішов із життя британський дизайнер Найджел Кабурн, засновник однойменного бренду Nigel Cabourn. Він був однією з найвпливовіших фігур у сучасному дизайні чоловічого одягу, прославившись відданістю історичній спадщині, функціональності та естетиці мілітарі, пише Hypebeast.

«Він прожив дивовижне життя і надихнув багатьох, нам його дуже бракуватиме, а його спадщина житиме далі», — написала команда дизайнера в його соцмережах.

Найджел Кабурн народився 1949 року. Захоплення дизайном одягу з'явилося у нього під час навчання в Нортумбрійському університеті з 1967 по 1971 рік. Замість того, щоб слідувати швидкоплинним трендам мейнстримної індустрії розкоші, Кабурн зосередився на практичному верхньому одязі, вінтажному спортвеарі та історичній військовій уніформі.

Основою для його колекцій став величезний особистий архів у дизайн-студії в Ньюкаслі, який налічує понад 4 тисячі унікальних вінтажних речей та тисячі довідників. Саме ця база надихнула на створення його відомих лінійок одягу: преміальної британської Authentic, японської Main Line та бренду міцного робочого одягу Lybro.

Кабурн свідомо тримався осторонь традиційного лондонського модного елітного кола, проте здобув величезну підтримку по всьому світу. Його прискіпливий підхід до вибору преміальних тканин (як-от Harris Tweed) та увага до історичної точності забезпечили бренду відкриття десятків магазинів у світі, зокрема в Японії та Китаї.

За свою кар'єру, що тривала майже шість десятиліть, дизайнер також створив успішні колаборації з такими гігантами індустрії, як Converse, Fred Perry, Umbro, Gloverall та Red Wing Boots.

Фото: Lord Allenby / Wikimedia Commons
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