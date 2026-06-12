Без наметів і матраців: у метро Києва нагадали правила перебування на станціях-укриттях

КП «Київський метрополітен» закликає киян раціонально організовувати спільний простір на станціях під час повітряних тривог. Зокрема, мешканців просять утриматися від використання великогабаритних речей — наметів та надувних матраців, які займають багато місця і створюють незручності для інших.

Наразі 46 підземних станцій метро цілодобово працюють як укриття. У підземці рекомендують за можливості замінити намети чи матраци на компактні каремати та спальні мішки.

Там радять взяти із собою на станцію теплі речі чи ковдру, воду або теплий напій, необхідні ліки, засоби гігієни, а також пелюшки й пакетики, якщо берете з собою домашніх тварин.

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У метрополітені наголошують, що розміщуватися на платформі потрібно так, щоб залишалися вільні проходи до службових приміщень, санвузлів та вагонів (якщо поїзди продовжують рух). За потреби працівники станції допоможуть зорієнтуватися на місці.

Також киянам радять обирати центральні станції глибокого закладення: «Золоті ворота», «Площу Українських Героїв», «Майдан Незалежності» або «Хрещатик». Як правило, під час тривог вони менш завантажені, ніж станції у спальних районах.

Містян просять із розумінням і повагою ставитися до персоналу метро. Щонайменше 700 працівників щоночі проводять ремонтні роботи, перевіряють системи безпеки та зв'язку, аби підземка залишалася безпечною для пасажирів.

Нагадаємо, на сайті Київради 3 червня з'явилася нова петиція, в якій міську владу закликають впорядкувати використання наметів, надувних ліжок та матраців на станціях метрополітену під час повітряних тривог.