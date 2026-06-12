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Бренд WINETRUCK від «Сільпо» святкує рік — і вже у топі уподобань українців

Промо БЖ 12 червня 2026
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Рік тому на полицях «Сільпо» почали з'являтися перші вина під брендом WINETRUCK. І якщо влітку 2025 року можна було купити лише Prosecco та Chianti, то сьогодні в лінійці майже 20 позицій з різних країн та регіонів — від Італії до Чилі. Найближчим часом в асортименті з'являться вина з ПАР, Аргентини, а також іспанська Cava.

Проєкт розвивають як спрощену «винну карту світу», де асортимент формують навколо впізнаваних стилів та знакових регіонів. За словами керівниці винної категорії «Сільпо» Євгенії Ніколайчук, команда робила ставку на вина-бенчмарки: наприклад, якщо йдеться про Чилі, то це передусім сорт карменер, для Італії знаковими є к’янті та просекко, а для Нової Зеландії — совіньйон блан.

Усі вина для лінійки WINETRUCK виготовляють за прямим замовленням мережі на партнерських виноробнях. Такий підхід, зазначають у компанії, дозволяє контролювати виробництво та забезпечувати стабільність смаку кожної партії, щоб покупець хотів обрати це вино повторно.

Оновлена лінійка має стати інструментом для покупців, які хочуть поступово розібратися у базових винних стилях та сформувати власні уподобання без складної експертизи. За даними мережі, ігристі вина WINETRUCK уже потрапили до топу вин, які найчастіше купують українці.

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