Чорний кіт шукає своє призначення: вийшов тизер анімаційного фільму «Ґатто: Дев’ять життів Неро»

Вийшов український тизер анімаційного фільму «Ґатто: Дев’ять життів Неро» («Gatto») від Pixar Animation Studios і The Walt Disney Company.

Український старт прокату запланований на 4 березня 2027 року.

Головний герой анімації — чорний кіт Неро, який роками блукав каналами Венеції. Він починає сумніватися, чи правильно прожив свої життя, а борг перед місцевим котячим мафіозі Рокко загрожує його майбутньому. Через це Неро опиняється в небезпеці і змушений завести несподівану дружбу, яка «приведе його до свого призначення».

В оригінальній версії головних героїв озвучили Марк Руффало («Бідолашні створіння», «Мікі 17», «Шлях до злочину», франшиза «Месники», серіал «Завдання») та Лоуренс Фішберн («Аматор», франшизи «Матриця», «Джон Уік»).

Режисером стрічки став італійсько-американський режисер Енріко Казароза, який раніше зняв для Pixar нашумілу анімацію «Лука» 2021 року.

Окремою особливістю фільму має стати його візуальний стиль. Стрічка поєднує стиль 2D-розмальовки від руки з комп’ютерною анімацією. Головний креативний директор Pixar Піт Доктер описував Венецію в «Ґатто: Дев’ять життів Неро» як «живу картину» й казав, що команда намагалася поєднати звичні для Pixar глибину та об’єм із живописною фактурою.