У Португалії +40: країна побила історичний рекорд травневої спеки

Західна Європа опинилася в полоні аномальної спеки. У португальському містечку Мора зафіксували рекордні 40,3 °C — це найвища температура для травня за всю історію спостережень у країні. Попередній рекорд у 40 °C тримався ще з травня 2001 року, пише BBC.

Причиною такої погоди став «тепловий купол» — зона високого тиску, яка зависла над регіоном і заблокувала гаряче повітря внизу. Науковці зазначають, що останні 30 років Європа теплішає на 0,56 °C за десятиліття, що робить такі екстремальні явища частішими й інтенсивнішими. Ба більше, в ООН попередили, що найближчі чотири роки глобальна температура триматиметься на рекордному рівні.

Екстремальні температурні умови вже спричинили серйозні труднощі в кількох країнах. У Парижі температура сягнула 33 °C, а на вихідних очікується до 34 °C. Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню скликав екстрене засідання уряду, щоб розробити план боротьби з лісовими пожежами та забезпечення водою на літо.

Спека паралізувала роботу деяких навчальних закладів. В одній із початкових шкіл у департаменті Ланди на південному заході Франції температура всередині приміщення підскочила до 53 °C, через що її закрили. Загалом майже 78% середніх шкіл країни зафіксували цього тижня в класах температуру понад 30 °C. Профспілки б'ють на сполох: вчителям доводиться приносити власні вентилятори та викрутками відчиняти вікна, щоб хоч трохи провітрити кімнати. Попри це, випускні іспити вирішили не скасовувати.

Щоб зменшити шкідливі викиди під час спеки, поліція Парижа обмежила рух транспорту: на дороги пускають лише авто з низьким рівнем викидів та знизили ліміти швидкості. Громадянам натомість запропонували єдиний дешевий тариф на весь громадський транспорт.

В Італії оголосили червоний рівень небезпеки для Рима, Флоренції, Болоньї, Брешії та Турина. Влада попереджає про загрозу для здоров'я навіть молодих і активних людей.

Спека вже вплинула на великий спорт. На турнірі «Ролан Гаррос» у Парижі перша ракетка світу, італієць Яннік Сіннер, вибув зі змагань після того, як відчув запаморочення та млявість через задуху.

В Іспанії цими вихідними очікують до 35 °C. Синоптики кажуть, що така погода зазвичай притаманна для липня чи серпня, але аж ніяк не для травня. Найближчими днями аномальне тепло також накриє Німеччину і Швейцарію.