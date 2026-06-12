Ральф Лорен випустив колекцію марок до 250-річчя США

Модний дизайнер Ральф Лорен та Поштова служба США (USPS) презентували лімітовану серію поштових марок «Американські ікони», присвячену 250-річчю заснування Сполучених Штатів, яке країна відзначає цього року.

Колекція складається з 13 унікальних марок — за кількістю перших британських колоній, що свого часу об'єдналися й проголосили незалежність США. Для візуального оформлення Лорен обрав світлини зі свого особистого архіву, а також образи, які роками надихали його на створення колекцій одягу.

Офіційна презентація відбулася в історичній будівлі пошти імені Джеймса А. Фарлі в центрі Нью-Йорка. Подія зібрала сотні колекціонерів марок і шанувальників бренду, які прийшли у патріотичних кольорах американського прапора — синьому, білому та червоному.

Серед гостей були керівники Поштової служби США та родина дизайнера.

«Обрати лише 13 зображень, які б характеризували всю Америку — це неймовірно складне завдання. Насправді ми мали значно більше варіантів, але ці кадри мають глибокий символізм. За кожною світлиною стоїть історія про американську винахідливість, майстерність, лідерство та пристрасть», — зазначив син дизайнера та директор з інновацій бренду Ralph Lauren Девід Лорен.