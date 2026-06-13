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Панно з колишнього заводу «Сільмаш» у Львові внесли до реєстру цінних мозаїк

Ірина Маймур 13 червня 2026
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Керамічне панно 1970 року з території колишнього заводу «Сільмаш» у Львові внесли до Реєстру цінних мозаїк і керамічних панно Львівської громади. Твір розташований на фасаді будівлі на вулиці Городоцькій, 207, повідомили у Львівській міській раді.

Авторка роботи — художниця-керамістка Ольга Безпалків, членкиня Національної спілки художників України.

Рельєфне панно виконане з глазурованих керамічних модулів і збереглося у хорошому стані. Під час інвентаризації фахівці уточнили, що для його створення використали кераміку, а не смальту, характерну для мозаїк.

Робота є прикладом монументально-декоративного мистецтва 1960–1970-х років, коли художні композиції інтегрували у громадську та промислову архітектуру. Панно також пов’язане з історією промислового Львова другої половини XX століття та діяльністю заводу «Сільмаш».

За словами начальниці Офісу охорони культурної спадщини Львівської міської ради Тетяни Балукової, чимало маловідомих творів монументального мистецтва зберігаються на територіях колишніх заводів і підприємств, часто закритих для широкого загалу. Про такі об’єкти міським фахівцям повідомляють активісти та громадські діячі.

Балукова також зазначила, що подібні роботи нерідко помилково вважають радянською символікою. Водночас їх створювали львівські художники й майстри керамічної фабрики, тому вони є частиною культурної спадщини міста.

Внесення панно до реєстру ще не надає йому статусу пам’ятки. Це перший етап відповідної процедури. Нині триває подання документів до Львівської обласної державної адміністрації, після чого матеріали мають передати до Міністерства культури.

Реєстр цінних мозаїк і керамічних панно Львова почали формувати у 2019 році після знищення мозаїки «Рибки» на магазині «Океан». Нині до нього внесено понад 80 об’єктів.

Фото: ЛМР
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