Джоан Ролінґ написала українському морпіху, який переповідав «Гаррі Поттера» побратимам в російському полоні

Британська письменниця Джоан Ролінґ надіслала українському морському піхотинцю Олександру Іванову особистого листа зі словами підтримки та книжку зі своїм підписом. Про це повідомила БЖ громадська організація Ukraine WOW, яка звернулася до письменниці й передала захиснику подарунок.

Олександр Іванов — майор 36-ї окремої бригади морської піхоти та оборонець Маріуполя. Після боїв у районі металургійного комбінату імені Ілліча 12 квітня 2022 року він востаннє написав рідним. Згодом стало відомо, що військовий перебуває в російському полоні.

Захисник повернувся в Україну 15 травня 2026 року, провівши в неволі 1494 дні. За цей час його утримували в кількох місцях на території Росії.

Книжками про Гаррі Поттера Олександр захопився ще в дитинстві. Він перечитував серію багато разів і пам’ятав її сюжети майже напам’ять. За словами морпіха, полоненим забороняли розмовляти, тому він пошепки переповідав побратимам події семи романів, щоб його не почули охоронці. Коли розповідь завершувалася, слухачі просили почати її знову.

Про цю історію розповідали дружина військового Неллі Іванова, його друзі та журналісти ТСН. Кореспондентки Наталя Нагорна й Неллі Ковальська приїжджали висвітлювати обміни полоненими, сподіваючись побачити серед звільнених Олександра. Із собою вони привозили кілька речей, пов’язаних зі світом Гаррі Поттера, зокрема іграшкову сову й шкарпетки з написом «Доббі вільний».

Ще в січні 2026 року Неллі Іванова написала Джоан Ролінґ листа й розповіла про чоловіка, який у полоні став для побратимів «живою книжкою». Після звільнення морпіха до авторки також звернулася Ukraine WOW. Організація отримала відповідь і підписаний примірник для Олександра.

У своєму листі Ролінґ зазначила, що чула про любов Олександра до історій про Гаррі Поттера та про підтримку, яку вони давали йому під час неволі. Вона висловила радість через його звільнення та побажала захиснику «довгого й щасливого життя».

Лист і книжку морпіху передали 31 липня — у день народження Джоан Ролінґ і створеного нею Гаррі Поттера.

«Коли я був у полоні, то навіть уявити не міг, що одного дня отримаю лист від Джоан Ролінґ. Її книжки допомагали мені та моїм побратимам не втрачати надії, а її слова стали для мене великою підтримкою. Я дуже щасливий і безмежно вдячний», — зазначив Олександр.