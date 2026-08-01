В Австралії знайшли в каміні книжку, зниклу з бібліотеки 150 років тому

До публічної бібліотеки австралійського міста Кіама повернули книжку, яку, ймовірно, позичили близько 150 років тому. Місцевий житель Росс Сіммонс знайшов її під час ремонту будинку — у старому ящику з-під чаю, захованому в закладеному цеглою каміні. Про це повідомляє Associated Press.

Йдеться про видання «Antiquities of Athens» («Старожитності Афін»), опубліковане 1858 року. Через вологу частину книжки пошкоджено, однак вона збереглася достатньо добре, щоби поповнити краєзнавчу колекцію бібліотеки.

Kiama Library відкрилася 1872 року. У її першому фонді, який налічував близько тисячі видань, «Старожитності Афін» мали інвентарний номер 506. Керівниця установи Мішель Гадсон припускає, що книжка зникла протягом кількох років після відкриття бібліотеки. Точна дата її видачі невідома.

Росс Сіммонс вважає, що видання міг позичити його прапрадід Джон Сіммонс, якому належав будинок. Той мешкав там у відповідний період, а його діти, ймовірно, були ще надто малими, щоб користуватися бібліотекою. Утім, це лише припущення: журнали читачів за 1870-ті роки не збереглися, а в самій книжці немає даних про останнього позичальника.

На внутрішньому боці обкладинки надруковані правила, які діяли в бібліотеці XIX століття. За кожен тиждень прострочення читач мав сплатити три британські пенси. За підрахунками працівників установи, з урахуванням інфляції штраф нині міг би становити приблизно 28 тисяч австралійських доларів, або $19,5 тисячі. Це жартівливий розрахунок за старими правилами — реального рахунку Россу Сіммонсу не виставляли.

Тодішні правила також забороняли брати нове видання, доки читач не повернув попереднє і не сплатив борг. Родина могла позичати до трьох книжок, якщо щонайменше шестеро її членів були «відомі як такі, що вміють читати». Літературу також не видавали відвідувачам у стані сп’яніння.

Повернуті «Старожитності Афін» більше не видаватимуть додому. Книжку виставлять у краєзнавчій колекції Kiama Library — у бібліотеці жартують, що не хочуть знову чекати на її повернення ще 150 років.