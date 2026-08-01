Київський Gulliver виставлять на продаж за $207 мільйонів

Ощадбанк та Укрексімбанк виставлять багатофункціональний комплекс Gulliver у центрі Києва на відкритий аукціон. Стартова ціна становитиме $207 мільйонів, а лот планують опублікувати на початку вересня в системі «Prozorro.Продажі». Продажі. Рішення про продаж ухвалили наглядові ради двох державних банків, повідомляє Ощадбанк.

$207 мільйонів — стартова, а не остаточна вартість Gulliver. Фінальна ціна залежатиме від результатів аукціону. В Ощадбанку очікують, що він стане однією з найбільших відкритих угод на українському ринку комерційної нерухомості за останні роки.

Зараз 80% комплексу належить Ощадбанку, ще 20% — Укрексімбанку. Право власності на Gulliver консорціум банків зареєстрував 26 липня 2025 року в межах стягнення заставного майна за кредитом.

Державні банки почали фінансувати будівництво комплексу 2006 року, а в експлуатацію його ввели 2014-го. Позичальником було ТОВ «Три О». За версією Ощадбанку, кредит кілька разів реструктуризували, однак із червня 2024 року компанія почала зменшувати платежі, а згодом припинила обслуговувати борг. У березні 2025-го банки розпочали процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки.

Gulliver розташований на Спортивній площі поблизу станцій метро «Палац спорту», «Площа Українських Героїв» і «Кловська». Площа комплексу перевищує 150 тисяч квадратних метрів. Він поєднує торговельно-розважальну частину та офісний центр.

До торговельної частини входять магазини, заклади харчування, фудкорт, кінотеатр «Оскар» із шістьма залами та розважальні простори. У комплексі також є багаторівневий підземний паркінг і медіафасад із сімома екранами загальною площею до чотирьох тисяч квадратних метрів.

Історія Gulliver супроводжувалася судовими та адміністративними спорами. У червні 2024 року Шевченківський районний суд Києва передав арештоване майно комплексу в управління АРМА. Конкурс із відбору управителя неодноразово оскаржували, а в жовтні 2025 року агентство припинило конкурсну процедуру після переходу права власності на об’єкт до державних банків.

Водночас судові процеси, пов’язані з боргами ТОВ «Три О», продовжилися. У листопаді 2025 року Ощадбанк повідомляв про відкриття провадження у справі про банкрутство компанії. Також, за даними банку, у Лондонському міжнародному арбітражному суді тривала процедура за позовами Ощадбанку та Укрексімбанку до Віктора Поліщука за гарантією щодо зобов’язань ТОВ «Три О».

Після набуття права власності Ощадбанк та Укрексімбанк створили спільну команду для управління Gulliver. В Ощадбанку заявляють, що комплекс зберіг операційну діяльність і був підготовлений до відкритого продажу.