Spotify запускає нотатки до пісень у плейлістах

Стримінгова платформа Spotify запустила User Notes — нову функцію, за допомогою якої слухачі можуть додавати короткі особисті підписи до пісень у своїх плейлістах. У нотатці можна пояснити, чому трек потрапив до добірки, або зберегти спогад про місце, подію чи людину, з якою він асоціюється, пише TechCrunch.

Наприклад, слухач може зазначити, де вперше почув композицію, хто познайомив його з виконавцем або за яких обставин звучала пісня. Нотатки також можна використовувати як короткі присвяти, створюючи плейліст для друга чи близької людини.

У коментарі виданню Spotify пояснює, що з часом такі підписи можуть скласти особисту історію про улюблену музику та пов’язані з нею моменти. Так компанія прагне перетворити плейлісти зі звичайних списків композицій на простір, де зберігається контекст музичних відкриттів.

Щоб залишити нотатку, потрібно відкрити створений користувачем плейліст або добірку, до якої він додавав треки. Далі слід натиснути на меню з трьома крапками біля потрібної пісні, вибрати «Додати нотатку», написати текст і зберегти його.

Підпис бачитимуть усі, хто має доступ до відповідного плейліста. Біля тексту також відображатиметься ім’я автора з посиланням на його профіль Spotify. Тому перед додаванням особистої інформації варто перевірити налаштування доступу до добірки.

Engadget порівнює User Notes із традицією мікстейпів — власноруч складених музичних добірок на касетах або компакт-дисках, які створювали для друзів чи близьких і часто доповнювали присвятами. Нова функція переносить подібний особистий контекст у цифрові плейлісти.

User Notes доступна користувачам віком від 16 років як на безкоштовному тарифі, так і на Spotify Premium. Поки нову можливість запустили лише на окремих ринках. Повного переліку країн, де вона вже працює, у повідомленні не наводять.