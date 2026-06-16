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Facebook запускає ШІ-пошук: він збиратиме відповіді з груп, Reels і публічних дописів

Ірина Маймур 16 червня 2026
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Компанія Meta додала у Facebook три групи ШІ-інструментів: режим пошуку AI Mode, засоби для редагування фотографій та ефекти для створення відеомонтажів. Нові можливості вже почали з’являтися в мобільному застосунку Facebook.

AI Mode сам формуватиме відповідь на запит, спираючись на публічні дописи, рекомендації та обговорення в застосунках Meta. Замість звичайного переліку публікацій або посилань користувач отримуватиме готову відповідь.

Наприклад, якщо запитати, куди поїхати на літній відпочинок неподалік, AI Mode збере інформацію з публікацій реальних людей, зокрема з груп і Reels, та узагальнить її. Після цього чатботу можна буде поставити додаткові запитання.

У Meta заявляють, що новий режим показуватиме реальний досвід і думки людей замість загального списку результатів.

Серед інших оновлень — шаблони колажів із вирізаними об’єктами та ефекти переходів, за допомогою яких можна автоматично створювати короткі відеомонтажі зі світлин.

Також за допомогою ШІ можна буде змінювати на фотографіях одяг, зачіску й аксесуари. Зокрема, спортивні вболівальники зможуть віртуально додати до знімка форму улюбленої команди.

Пропозиції для створення колажів і відео на основі фотографій із галереї працюватимуть лише за згодою користувача. Їх можна буде вимкнути в налаштуваннях.

За даними Engadget, нові інструменти запускають у мобільній версії Facebook. Про появу цих можливостей у вебверсії Meta поки не повідомляла.

Фото: Souvik Banerjee / Unsplash
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