Померла акторка Енн Шедін — зірка ситкому «Альф»

Американська акторка Енн Шедін, найбільш відома за роллю Кейт Таннер у ситкомі «Альф», померла у віці 77 років. Про це повідомила її родина, пише The Hollywood Reporter.

Причину смерті не розголошують.

Рідні написали, що Шедін мирно пішла із життя. Вони згадали її «творчу енергію, дотепність, любов до родини, маленьких собак, секонд-хендів і хороших історій, а також різко негативне ставлення до Дональда Трампа».

«Вона була справжньою силою», — зазначили в дописі.

Родина закликала друзів і шанувальників підняти на її честь келих маргарити, а замість квітів — підтримати благодійну організацію Habitat for Humanity, яка допомагає людям із низькими доходами будувати, ремонтувати й отримувати доступне житло.

Справжнє ім’я Енн Шедін — Луанн Рут Шедін. Вона народилася 8 січня 1949 року, виросла на фермі поблизу Портленда, штат Орегон. Акторством почала займатися ще в дитинстві. Брала уроки в Портлендському міському театрі та навчалася в Портлендському університеті й коледжі Форт-Райт у Спокані, штат Вашингтон. Після цього переїхала до Нью-Йорка.

У 1970–1980-х роках Шедін знімалася в серіалах «Доктор Маркус Велбі», «Критичне становище!», «Компанія трьох», «Паперові ляльки» та «Саймон і Саймон». Серед її ранніх кіноробіт — науково-фантастичний фільм жахів «Ембріон».

Велику популярність їй принесла роль Кейт Таннер у ситкомі NBC «Альф». Серіал виходив із вересня 1986-го до березня 1990 року та отримав кілька спінофів, зокрема анімаційний.

За сюжетом, після аварійної посадки інопланетянин Альф опиняється в гаражі родини Таннерів у передмісті Каліфорнії. Вони приховують прибульця від представників влади й дозволяють йому залишитися у своєму будинку.

Шедін розповідала, що сценарій «Альфа» одразу її розсмішив, тому вона захотіла долучитися до проєкту. Водночас пізніше називала знімання «технічним кошмаром»: робота з ляльковим персонажем була повільною, спекотною та виснажливою.

За словами акторки, сцени з Альфом потребували особливо багато часу, а на знімання 30-хвилинного епізоду могло йти від 20 до 25 годин. Саму команду вона порівнювала з великою безладною родиною.

Після завершення «Альфа» Шедін продовжила зніматися в кіно й на телебаченні. Зокрема, вона зіграла у фільмі «Бранці небес» і серіалі «Справедлива Емі».