Клайв Оуен зіграє головну роль у новому фільмі Мирослава Слабошпицького

Британський актор Клайв Оуен зіграє головну роль у новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького. Про це повідомляє Deadline.

Дія стрічки під назвою «Радіоактивні» розгортатиметься в чорнобильській зоні відчуження, підтвердили в компанії SOTA Cinema Group, що працює зі Слабошпицьким. Знімання заплановані на 2027 рік.

Під час спілкування із журналістами на кінофестивалі в Таорміні (Італія) Оуен підтвердив майбутню співпрацю зі Слабошпицьким, однак не назвав ані проєкту, ані своєї ролі. За даними Deadline, актора зацікавили фільм «Плем’я» та сценарій нової роботи режисера.

Слабошпицький розповів, що давно стежить за творчістю Оуена. На його думку, актор зможе надати персонажу «глибини, сили й людяності».

Творці визначають «Радіоактивні» як «нуклеарний нуар». Деталей сюжету не розкривають. Продюсер Олег Кохан описує стрічку як історію про психологічну й моральну трансформацію людей у просторі абсолютної небезпеки.

Фільм створюватимуть у копродукції Німеччини, Австрії та України.

Клайв Оуен відомий за фільмами «Близькість», «Король Артур» та «Останній нащадок Землі». За роль у «Близькості» він отримав премії BAFTA й «Золотий глобус» і був номінований на «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану.

Мирослав Слабошпицький здобув міжнародне визнання завдяки фільму «Плем’я», відзначеному Гран-прі Тижня критики Каннського кінофестивалю. Серед останніх робіт режисера — короткометражний фільм «Орел» із Шоном Пенном, що включили до кіноальманаху «Війна очима тварин».

Після завершення виробництва команда планує представити «Радіоактивні» на одному з міжнародних кінофестивалів, а згодом випустити стрічку в міжнародний прокат.