Британський комік Пітер Серафінович зіграє привида Півза в серіалі «Гаррі Поттер»

Британський актор і комік Пітер Серафінович зіграє полтергейста Півза в новому серіалі HBO «Гаррі Поттер», повідомляє Variety.

Популярного персонажа книжок Джоан Ролінґ не було в жодному з восьми повнометражних фільмів. Прем’єру першого сезону серіалу запланували на Різдво 2026 року.

У книжках Півз мешкає в Гоґвортсі, влаштовує витівки, створює безлад у коридорах і регулярно дратує шкільного завгоспа Арґуса Філча.

Персонаж мав з’явитися ще у фільмі «Гаррі Поттер і філософський камінь». Півза зіграв британський комік Рік Мейолл, однак усі сцени за його участю вирізали під час монтажу. Режисер Кріс Коламбус згодом назвав це рішення одним із найбільших жалів, пов’язаних із першою стрічкою.

Мейолл розповідав, що не встиг повідомити дітям про вилучення своїх сцен. Після перегляду фільму вони вирішили, що батько зіграв Геґріда, але через складний грим був зовсім на себе не схожий.

Пітер Серафінович відомий за ролями у «Вартових галактики», серіалі «Парки та зони відпочинку» та ігровій адаптації «Як приборкати дракона». Також він озвучив Дарта Мола у фільмі «Зоряні війни: Епізод I — Прихована загроза» та Біг Дедді в мультфільмах «Співай» і «Співай 2».

Телевізійну адаптацію історії про Гаррі Поттера планують зробити докладнішою за кінофраншизу. Формат дасть змогу перенести на екран персонажів і сюжетні лінії, які не потрапили до повнометражних фільмів. Проєкт розрахований на сім сезонів — по одному на кожну книжку.

Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін, Герміону Ґрейнджер — Арабелла Стентон, а Рона Візлі — Аластер Стаут. Джон Літґоу втілить роль Албуса Дамблдора, Джанет Мактір — Мінерви Макґонеґел, Паапа Ессієду — Северуса Снейпа, а Нік Фрост — Рубеуса Геґріда.

Перший сезон матиме вісім епізодів і адаптуватиме книжку «Гаррі Поттер і філософський камінь». Шоуранеркою, сценаристкою та виконавчою продюсеркою стала Франческа Ґардінер, а Марк Майлод виступає виконавчим продюсером і режисером кількох епізодів.