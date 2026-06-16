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У Львові забудовник замість обіцяного збереження історичного фасаду звів новий

Ірина Маймур 16 червня 2026
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На вулиці Городоцькій, 64 у Львові замість історичного фасаду, який на попередніх візуалізаціях комплексу був збереженим, звели новий — облицьований плиткою. На розбіжність між рендерами й реалізацією звернула увагу громадська організація «Зручне місто».

На ранніх візуалізаціях ліва частина комплексу повторювала вигляд історичної споруди. Це створювало враження, що її фасад інтегрують у нову забудову. Натомість будівлю знесли, а на її місці поставили нову конструкцію.

Водночас рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 4 червня 2021 року дозволяло ТзОВ «Княжий Холл» демонтувати всі наявні на ділянці споруди.

Тоді виконком погодив на Городоцькій, 64 будівництво багатоквартирного житлового будинку та багатофункційного комплексу з офісами. Проєкт передбачав п’яти- та шестиповерхові споруди й забудову до 47 % ділянки.

Комплекс зводять поблизу Львівського цирку на території колишнього заводу автотракторних запчастин. Ділянка розташована в історичному ареалі Львова та буферній зоні об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У 2021 році Міністерство культури видало припис про зупинення робіт, оскільки забудовник не погодив проєкт із відомством. ТзОВ «Княжий Холл» оскаржило цей припис.

У січні 2024 року Верховний Суд залишив чинним рішення апеляційної інстанції та визнав вимогу Мінкультури про зупинення робіт законною. Суд підтвердив, що будівництво в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО потребувало погодження із центральним органом охорони культурної спадщини.

Проти проєкту раніше виступали мешканці сусідніх будинків. Серед їхніх застережень були можлива втрата прибудинкової території, ризики для навколишніх споруд і розміщення трансформаторної підстанції поруч із житлом.

Візуалізації та фото: ГО «Зручне місто»
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