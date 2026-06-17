Після російського удару по кіностудії Довженка врятували архів із 600 фільмів

Після російського удару по Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка вдалося врятувати архів із близько 600 фільмів. Частина цих стрічок досі не оцифрована й існує лише на плівці, розповів «Суспільному» генеральний директор кіностудії Андрій Дончик.

Сховище кіноплівок було розташоване поруч із будівлею, куди сталося влучання. Вибухова хвиля пошкодила його вікна й двері, однак сама колекція не постраждала.

«Буквально в десяти метрах знаходилося сховище плівок, де зберігалося близько 600 фільмів кіностудії Довженка в плівковому варіанті. Багато з них ще не оцифровані. На щастя, з колекцією нічого не трапилося», — повідомив керівник студії.

Водночас унаслідок прямого влучання повністю знищено костюмерний цех, де зберігалася основна частина найбільшої та найстарішої костюмної колекції України.

За попередньою оцінкою керівника студії, у приміщенні було близько 100 тисяч костюмів, пошитих для фільмів різних років, а також майже три мільйони предметів одягу, взуття і аксесуарів. Частина костюмного фонду вціліла, оскільки перебувала в інших приміщеннях.

Пожежа виникла вночі 15 червня. Через велику кількість текстилю рятувальники гасили її до ранку. Коли працівникам дозволили зайти до зруйнованого цеху, врятувати предмети, які залишалися всередині, уже було неможливо.

Вибухова хвиля пошкодила майже всю територію кіностудії. Комплекс займає близько 16 гектарів і налічує 18 будівель. За словами Дончика, в усіх корпусах вибило вікна, також пошкоджено двері, виробничі приміщення та техніку компаній, які працювали на території.

Фахівці продовжують оцінювати масштаби збитків. Представники кіноспільноти, меценати й волонтери вже заявили про готовність долучитися до відновлення пошкоджених об’єктів.

Нагадаємо, що Росія масовано атакувала Київ ракетами й ударними безпілотниками в ніч проти 15 червня. Під час обстрілу також постраждали Києво-Печерська лавра та «Мистецький арсенал».