«Ґреммі» додала п’ять нових категорій: серед них — азійський поп, R&B-колаборація та фолкальбом

Американська академія звукозапису запровадила п’ять нових категорій і оновила правила премії «Ґреммі». Зміни набудуть чинності на 69-й церемонії, яка відбудеться 7 лютого 2027 року.

Окремі нагороди з’являться за найкраще виконання азійської попмузики, R&B-колаборацію або виконання дуету чи гурту, вокальне виконання традиційної попмузики, альбом традиційної фолкмузики та латиноамериканську пісню.

Категорія азійської попмузики охоплюватиме роботи, що походять з азійських ринків або широко на них визнані. Серед прикладів Академія називає K-pop, J-pop і C-pop. Обов’язковою умовою стане використання однієї або кількох азійських мов. Статуетки отримуватимуть виконавці.

Нову R&B-нагороду вручатимуть постійним дуетам і гуртам, а також сольним артистам і колективам за спільні записи. Після її запровадження категорію «Найкраще R&B-виконання» перейменують на «Найкраще сольне R&B-виконання».

Окремо відзначатимуть сингли та композиції в жанрі традиційної попмузики, а також альбоми із записами традиційного фолку. Чинну категорію «Найкращий фолкальбом» відповідно перейменують на «Найкращий альбом сучасної фолкмузики».

Нагороду за найкращу латиноамериканську пісню вручатимуть авторам нових творів, щонайменше 51 % тексту яких написано іспанською мовою.

Академія також змінила правила категорії «Найкращий новий артист». Одного виконавця тепер можна буде подавати на розгляд до чотирьох разів замість трьох. Це не означає, що артист може чотири рази стати номінантом: ідеться саме про кількість подань у різні роки.

Організатори пояснюють зміну розвитком сучасних кар’єр у музиці. Артистам може знадобитися більше часу й релізів, перш ніж вони отримають широку впізнаваність у межах кваліфікаційного періоду.

Оновили й загальні вимоги до альбомів. Для участі в премії нові записи тепер мають становити щонайменше 66 % тривалості релізу. Раніше мінімальний показник дорівнював 75 %. В Академії зазначають, що це дозволить не виключати альбоми, які музична індустрія загалом сприймає як нові.

Ще одним нововведенням стала добровільна система голосування Ballot Plus. Члени Академії з підтвердженим досвідом у кількох жанрах зможуть голосувати максимум у 15 категоріях, що відповідають їхній професійній компетенції. Для участі потрібно подати інформацію про свою роботу та пройти перевірку. Решта голосуватиме за стандартною системою.

Альбоми, які виходять лише в цифровому форматі — без видання на CD, вінілі чи інших фізичних носіях, — тепер зможуть претендувати на нагороди за найкращий текст до альбому та найкращий історичний альбом. Для цього цифрове видання має містити буклет, примітки або інші супровідні матеріали, доступні покупцеві разом із музикою.

Автори пісень і композитори нового матеріалу на альбомах-переможцях у більшості жанрових категорій тепер також отримуватимуть статуетки «Ґреммі» та сертифікати про досягнення. Раніше в цих категоріях таку відзнаку переважно вручали виконавцям, продюсерам і звукоінженерам.

В Академії заявили, що оновлення стали результатом щорічного розгляду пропозицій від її членів і мають точніше відображати розвиток сучасної музичної індустрії.