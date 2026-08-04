Linkin Park випустить документальний фільм про повернення на сцену — прем’єра у вересні

Документальний фільм «Linkin Park: Unshatter», присвячений поверненню гурту Linkin Park на світову сцену, вийде в кінотеатрах 30 вересня 2026 року. Режисером стрічки став учасник гурту Джо Ган, повідомляє Deadline.

Фільм створили Linkin Park спільно з компаніями CJ 4DPlex і Trafalgar Releasing. Його показуватимуть у кінотеатрах світу у форматах 2D, ScreenX і 4DX.

«Linkin Park: Unshatter» охоплює період від перших студійних сесій у 2022 році до роботи над альбомом «From Zero» та повернення колективу до концертів. До фільму ввійшли рідкісні архівні матеріали, кадри з-за лаштунків, записи зі студії та виступи в Сан-Паулу.

Поверненню Linkin Park передувала смерть вокаліста Честера Беннінгтона у 2017 році. Після цього гурт узяв тривалу паузу, а у 2024 році розпочав новий етап із вокалісткою Емілі Армстронг і барабанщиком Коліном Бріттеном. Того ж року вийшов «From Zero» — перший студійний альбом Linkin Park після смерті Беннінгтона.

Документальна стрічка покаже творчий процес музикантів, їхні взаємини та роботу над новим матеріалом «у період втрати, невизначеності й переосмислення».

За словами Джо Гана, «Unshatter» фіксує особливий момент в історії Linkin Park.

«Сподіваюся, давні шанувальники побачать те, чого раніше не знали про наш шлях, а люди, які тільки відкривають нашу музику, краще зрозуміють, як ми опинилися на цьому етапі. Це також історія про стосунки, стійкість і те, що потрібно, аби рухатися вперед, коли не маєш усіх відповідей», — зазначив він.

За кілька днів до прем’єри, 25 вересня, вийде супровідний концертний альбом «Unshatter (Live From São Paulo)». До нього ввійдуть записані наживо композиції з різних періодів творчості Linkin Park, зокрема матеріали, яких не буде у фільмі.