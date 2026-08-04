Проєкт про житло для переселенців представить Україну на Венеційській архітектурній бієнале

Проєкт про житло для переселенців «КО-ХАТИ. Море питань» від громадської організації «МЕТАЛАБ» представить Україну на 20-й Міжнародній архітектурній виставці La Biennale di Venezia. Його обрали за результатами відкритого конкурсу, який провів Український інститут.

Основою павільйону стане досвід ініціативи КО-ХАТИ. Від 2022 року її команда переоблаштовує занедбані й невикористовувані будівлі на житло для людей, які втратили домівки через війну.

Команда працює не тільки з окремими квартирами та кімнатами. Вона створює спільні простори, залучає майбутніх мешканців до облаштування будівель і допомагає формувати нові сусідські спільноти.

В основу виставкового проєкту ліг досвід КО-ХАТИ в Калуші. Там колишню будівлю дитячого садка перетворили на житло, у якому оселилися понад 100 людей.

Український павільйон порушить питання, чи архітектура під час тривалої війни повинна розв’язувати тільки нагальні проблеми — забезпечувати житлом, теплом і безпекою. Автори також пропонують замислитися, коли людина може повернутися до повноцінного життя, дозволити собі відпочинок, радість і мрії, якщо війна не має видимого завершення.

Цю дилему команда сформулювала через питання: «А можна вже плавати?». Басейн у проєкті — це не план окремого будівництва, а образ права на спокій, задоволення та звичайне життя. Він показує межу між тим, що вважають базовою потребою, і тим, що під час війни може здаватися недоречним або несвоєчасним.

Простір Українського павільйону оформлять як темну мілку водойму. У ньому покажуть відеоінсталяції режисерки Надії Парфан із реальними історіями та повсякденним життям спільноти КО-ХАТИ в Калуші.

Програма проєкту відбуватиметься паралельно у Венеції та Калуші. У Венеції команда планує розпочати міжнародну розмову про житло, відбудову, турботу й роль архітектури під час війни. У Калуші робота продовжуватиметься безпосередньо з місцевою спільнотою.

Переможця обирало журі, до якого увійшли Тетяна Філевська, Севра Девіс, Мартен Дюплантьє, Олексій Петров і Богдана Косміна.

Комісаром Українського павільйону стане генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко. Інституція координуватиме підготовку та представлення проєкту у Венеції.

20-та Венеційська архітектурна бієнале триватиме з 8 травня до 21 листопада 2027 року. Попереднє відкриття відбудеться 6–7 травня. Кураторами виставки стали архітектори Ван Шу та Лу Веньюй, засновники Amateur Architecture Studio.