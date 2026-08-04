Королівський інститут британських архітекторів вручатиме премію за дбайливе оновлення історичної архітектури

Королівський інститут британських архітекторів (RIBA) започаткував першу загальнонаціональну Conservation Award — нагороду за реставрацію та пристосування історичних будівель до сучасного використання.

Премія має відзначати роботу архітекторів, які зберігають цінні елементи споруд, покращують їхню доступність та енергоефективність і знаходять для них актуальні функції.

За задумом RIBA, історична будівля може залишатися активною частиною міста. Її збереження не обмежується ремонтом фасадів та інтер’єрів, а передбачає пристосування до потреб сучасних користувачів і довготривалу користь для громади.

До першого короткого списку ввійшли чотири проєкти.

Студія Haworth Tompkins оновила територію Пембрук-коледжу на Мілл-Лейн у Кембриджі. Архітектори об’єднали шість відновлених історичних будівель із шістьма новими. Колишні промислові споруди пристосували до навчальних і громадських функцій, а раніше закриту територію перетворили на доступний кампус із внутрішніми дворами та садами.

У комплексі застосували системи без газового опалення, дерев’яні конструкції та рішення для збереження біорізноманіття. Нові й історичні споруди розташували навколо спільних відкритих просторів.

Команда Donald Insall Associates відреставрувала вікторіанську ратушу Рочдейла, яка має найвищий охоронний статус Grade I. Фахівці відновили фасади, історичні інтер’єри, різьблення, розписи та вітражі, а також встановили сучасні інженерні системи.

Будівлю зробили доступнішою та знову відкрили для відвідувачів. Простір навколо ратуші, де раніше була автомобільна стоянка, перетворили на пішохідну площу. До реставраційних, навчальних і волонтерських програм залучили місцеву громаду.

Studio Sam Causer переоблаштувала занедбані громадські приміщення модерністського житлового комплексу Kensal House у Лондоні.

Відновлені приміщення стали домівкою молодіжного театру SPID. Архітектори повернули втрачені елементи 1930-х років, зокрема вікна зі сталевими рамами, відремонтували бетонні конструкції та поліпшили теплоізоляцію. У будівлі також облаштували ліфт, нові сходи й коридор із пандусом.

Четвертим фіналістом став колишній ринок у Редруті, Корнволл, від студії Architectural Thread. П’ять історичних будівель навколо ринкового подвір’я відреставрували та перетворили на доступний громадський комплекс.

Ринок заснували 1825 року, однак пізніші добудови приховали частину його історичної архітектури, а сам комплекс занепав. Під час оновлення недоречні прибудови демонтували, історичні споруди відновили та доповнили сучасним ринковим павільйоном.

Тепер у комплексі працюють ринок, простори для художників, малого бізнесу і культурних подій. Проєкт розташований у районі Редрута, який входить до об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО «Гірничопромисловий ландшафт Корнволлу та Західного Девону».

Переможця першої загальнонаціональної Conservation Award оголосять 15 жовтня 2026 року.