Три дизайнерські магазини «Сільпо» увійшли до рейтингу найкращих супермаркетів Європи

Три дизайнерські супермаркети «Сільпо» увійшли до рейтингу Europe’s Finest Store 2026, який щороку складає журнал European Supermarket Magazine. До списку потрапили магазини в Києві, Поляниці на Івано-Франківщині та Василькові на Київщині.

Цьогоріч до рейтингу увійшли 34 супермаркети з 15 країн Європи. «Сільпо» став єдиним українським ритейлером у списку — він потрапляє до нього вже десятий рік поспіль.

До рейтингу увійшов магазин на Печерську в Києві, дизайн якого присвячений історії одного з найдавніших районів столиці. В інтер'єрі поєднали відсилання до Кловського палацу, Печерського іподрому, виноробень Києво-Печерської лаври та історичної архітектури Києва.

Також журі відзначило оновлений супермаркет у Василькові, натхнений місцевою майолікою — видом українського декоративного мистецтва. Його простір оформлено у стилі традиційної української кераміки з півниками, декоративними тарелями, глечиками та іншими елементами, створеними за участі мистецтвознавців і дослідників.

Третім став «Сільпо» у Поляниці, концепція якого побудована навколо повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» та її екранізації режисера Сергія Параджанова. В оформленні використали гуцульські меблі, кераміку, трембіти та роботи сучасних українських художників.

Над реалізацією всіх трьох дизайнерських супермаркетів працювало дослідно-конструкторське бюро «Майстерня чудес».

Рейтинг Europe’s Finest Store щороку відзначає найкращі нові й оновлені супермаркети Європи, оцінюючи їхню архітектуру, дизайн, інноваційність і досвід для відвідувачів.