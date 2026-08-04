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Три дизайнерські магазини «Сільпо» увійшли до рейтингу найкращих супермаркетів Європи

Іван Назаренко 04 серпня 2026
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Три дизайнерські супермаркети «Сільпо» увійшли до рейтингу Europe’s Finest Store 2026, який щороку складає журнал European Supermarket Magazine. До списку потрапили магазини в Києві, Поляниці на Івано-Франківщині та Василькові на Київщині.

Цьогоріч до рейтингу увійшли 34 супермаркети з 15 країн Європи. «Сільпо» став єдиним українським ритейлером у списку — він потрапляє до нього вже десятий рік поспіль.

До рейтингу увійшов магазин на Печерську в Києві, дизайн якого присвячений історії одного з найдавніших районів столиці. В інтер'єрі поєднали відсилання до Кловського палацу, Печерського іподрому, виноробень Києво-Печерської лаври та історичної архітектури Києва.

Також журі відзначило оновлений супермаркет у Василькові, натхнений місцевою майолікою — видом українського декоративного мистецтва. Його простір оформлено у стилі традиційної української кераміки з півниками, декоративними тарелями, глечиками та іншими елементами, створеними за участі мистецтвознавців і дослідників.

Третім став «Сільпо» у Поляниці, концепція якого побудована навколо повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» та її екранізації режисера Сергія Параджанова. В оформленні використали гуцульські меблі, кераміку, трембіти та роботи сучасних українських художників.

Над реалізацією всіх трьох дизайнерських супермаркетів працювало дослідно-конструкторське бюро «Майстерня чудес».

Рейтинг Europe’s Finest Store щороку відзначає найкращі нові й оновлені супермаркети Європи, оцінюючи їхню архітектуру, дизайн, інноваційність і досвід для відвідувачів.

Фото: «Сільпо»
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