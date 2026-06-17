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Sotheby’s виставить на аукціон понад тисячу особистих ескізів Карла Лагерфельда

Ірина Маймур 17 червня 2026
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Аукціонний дім Sotheby’s виставить на онлайн-торги понад тисячу раніше не оприлюднених малюнків та ескізів німецького дизайнера й багаторічного креативного директора Chanel Карла Лагерфельда. Роботи з його особистого архіву продаватимуть із 1 до 8 липня 2026 року.

Це буде шостий аукціон, присвячений спадщині Лагерфельда. Частину лотів покажуть на виставці в паризькому офісі аукціонного дому, яка триватиме з 2 до 7 липня.

До добірки увійшли модні ілюстрації, портрети, політичні малюнки та робочі начерки, створені від 1960-х років до 2019-го. Дизайнер зберігав їх у власному архіві.

«Це особисті малюнки Карла. Він не віддавав їх брендам, для яких працював», — розповів WWD віцепрезидент Sotheby’s France П’єр Мот.

Частину робіт продаватимуть окремо, інші — добірками від чотирьох до дванадцяти малюнків. Такі серії показують, як Лагерфельд шукав натхнення, розвивав ідеї та опрацьовував майбутні образи.

Усі лоти виставлять без резервної ціни — заздалегідь визначеної мінімальної суми, нижче якої власник може відмовитися від продажу. Ставки починатимуться з одного євро, однак остаточну вартість визначать учасники торгів.

У Sotheby’s очікують найбільшого інтересу до розфарбованих вручну модних ілюстрацій, політичних робіт і зображень Жака де Башера. Це французький аристократ і світський діяч, із яким Лагерфельд перебував у близьких стосунках майже 20 років. Сам дизайнер називав їхній зв’язок платонічним.

Роботи модельєра вже значно перевищували попередні оцінки на аукціонах. Малюнок «Три музи» продали 1986 року за €201 600, хоча спочатку його оцінили у €1000–1500. Чотири альбоми модних ескізів 2000-х років у 2021-му пішли з молотка за €315 тисяч за попередньої оцінки у €500–800.

Разом із малюнками продадуть робочі документи, особисті ґаджети та кілька пар фірмових рукавичок без пальців із металізованої шкіри. На торгах також пропонують шведські садові лави 1920-х років і близько 200 плеєрів iPod.

За спогадами одного з помічників Лагерфельда, дизайнер купував окремі плеєри для різних музичних жанрів, оскільки не хотів змішувати композиції. На них також зберігалася музика, яку діджей Мішель Гобер добирав для модних показів.

Карл Лагерфельд працював із Chanel, Fendi, Chloé та власним модним домом. Ескізи були важливою частиною його творчого процесу: за малюнками дизайнера кравчині і кравці створювали готові образи.

Фото: Christopher Flach / Wikimedia Commons
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