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Колишня снайперка проти суперсолдатів: вийшов український трейлер фільму «Ідеальна зброя» від A24

Ірина Маймур 17 червня 2026
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Кінодистриб’ютор Green Light Films оприлюднив офіційний український трейлер екшен-трилера «Ідеальна зброя» (Onslaught) від студії A24. Прем’єру в українських кінотеатрах запланували на 3 вересня 2026 року.

У центрі сюжету — колишня армійська снайперка, яка після служби оселилася разом із донькою в містечку з трейлерів посеред пустелі. Їхнє життя змінюється, коли із секретного військового об’єкта виривається загін генетично модифікованих суперсолдатів.

Щоб захистити доньку, героїня змушена знову скористатися бойовими навичками. Фільм поєднує екшен, трилер, наукову фантастику й елементи горору.

Головну роль у фільмі виконала Адрія Архона, відома за серіалом «Андор» і фільмами «Морбіус» та «Кліпни двічі». Разом із нею в стрічці зіграли Ден Стівенс, Ребекка Голл, Дрю Старкі та Майкл Бін.

Режисером проєкту став Адам Вінґард. Раніше він зняв трилери «Тобі кінець!» і «Гість», а також блокбастери «Ґодзілла проти Конґа» та «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія».

Історію «Ідеальної зброї» Вінґард створив разом зі своїм постійним творчим партнером Саймоном Барреттом, який написав сценарій. Раніше вони працювали над фільмами «Тобі кінець!» і «Гість».

Кадри з фільму надані Green Light Films
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